Американцев «напугали» фотографиями пожилых мусульман

После вступления в силу указа о запрете въезда в США гражданам шести преимущественно мусульманских государств в сети организовали флешмоб под названием «Бабушки и дедушки не террористы». Об этом сообщает The Guardian.

Специалист по международным отношениям Холли Дагрес (Holly Dagres) совместно со своим другом завела Instagram-аккаунт с фотографиями пожилых жителей Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, чтобы продемонстрировать нелепость нового запрета.

Happy Friday! Here are a couple of dangerous(ly cute) banned grandparents. A post shared by Banned Grandmas (@bannedgrandmas) on Jul 7, 2017 at 12:05pm PDT

Первым был опубликован снимок Дагрес со своей иранской бабушкой, которая умерла в 2013 году. Все публикации сопровождаются хэштегом #GrandparentsNotTerrorists («Бабушки и дедушки не террористы»).

Девушку поддержали известный американский комик и актриса Сара Сильверман, а также жена бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса Джейн. Менее чем за две недели аккаунт набрал почти тысячу подписчиков. В подписях к фото авторы «попугали» пользователей опасностью, якобы исходящей от обнимающихся стариков.

Vahid 💜's his mamani A post shared by Banned Grandmas (@bannedgrandmas) on Jul 1, 2017 at 3:27pm PDT

26 июня Верховный суд США разрешил президенту США Дональду Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев. Документ вступил в силу 30 июня.