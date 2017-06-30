В иммиграционном указе Трампа появятся исключения для женихов и невест

Американские власти разрешат женихам и невестам из шести стран черного списка въезжать на территорию США. Об этом в пятницу, 30 июня, передает Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

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Исключение для въезда в страну ранее делалось лишь для тех, у кого в Соединенных Штатах проживают родители, дети, братья или сестры, мужья или жены. При этом отмечалось, что бабушки и дедушки, внуки, племянники, дяди или тети, двоюродные братья и сестры, а также женихи и невесты не будут считаться близкими родственниками.

26 июня Верховный суд США разрешил президенту США Дональду Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев. Документ вступает в силу 30 июня.

Через несколько дней власти американского штата Гавайи обратились в федеральный суд за разъяснениями о списке родственников, которым разрешен въезд в страну. В Гонолулу посчитали его слишком узким.