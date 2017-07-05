Афганским девочкам отказали во въезде в США на чемпионат по робототехнике

Команде девочек из Афганистана, которые собирались на соревнования по робототехнике в США, отказали в выдаче американских виз. Об этом сообщает Reuters.

«Мы по-прежнему не знаем причины отказа, ведь представителям других стран документы оформили», — пожаловалась 14-летняя Фатема Кадерян.

The Independent обращает внимание, что перевезти в США построенную для чемпионата машину американские власти разрешили. «Загадывать, конечно, нельзя (...), но мы сделали все возможное, и мы надеемся, что наш робот сможет занять высокое место в соревнованиях», — сказала Кадерян.

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Решение властей США вызвало удивление у организаторов конкурса. По их словам, необходимые документы были получены от участников из Судана, Ирана, а также членов сирийской команды. Президент оргкомитета конкурса Джо Шестак заявил, что разочарован ограничением, но афганская команда будет наблюдать за соревнованиями по Skype.

Представитель Госдепа заявил, что ведомство не комментирует отдельные случаи отказа в выдаче разрешений на въезд.

26 июня Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев.