Администрация США направила 1 июня в Верховный суд (ВС) страны ходатайство о возобновлении действия указа президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести стран. Об этом сообщает Reuters.

«Мы обратились в Верховный суд, чтобы они заслушали это важное дело и подтвердили, что указ Трампа был подписан в рамках его законных полномочий, осуществляемых для защиты народа и общества от террористической угрозы», — заявила пресс-секретарь Минюста США Сара Исгер Флорес.

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В свою очередь активисты из Американского союза гражданских свобод заявили, что уже добивались отмены этого указа и намерены делать это снова.

Если ВС удовлетворит ходатайство администрации, запрет вступит в силу немедленно. Для этого из девяти судей за него должны проголосовать пять.

Второй указ об ужесточении иммиграционной политики был подписан Дональдом Трампом 6 марта. Документ должен был на 90 дней запретить въезд в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие документа оказалось заблокировано решением суда штата Гавайи.

Первый антииммигрантский указ Трамп подписал 27 января. Распоряжение президента вызвало волну протестов в США и впоследствии его указ был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.