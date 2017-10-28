Гиперинфляция отправила венесуэльцев майнить биткоины

Из-за высокой инфляции, которая в этом году может составить 720 процентов, десятки тысяч венесуэльцев начали майнить криптовалюты. Об этом сообщает AFP. В процесс включились многие обычные люди, не относящиеся к категории компьютерных гиков.

Согласно оценке консультанта по добыче биткоина Рэнди Брито, сейчас майнингом занимается около 100 тысяч человек, хотя точную цифру вычислить невозможно. Многие люди перестраховываются, работая через расположенные за рубежом серверы.

Майнинг в Венесуэле является выгодным мероприятием еще и потому, что электричество в стране субсидируется и является почти бесплатным для большинства граждан. Добыча биткоинов и других криптовалют происходит дома, в гаражах или на неработающих складах, где располагается соответствующее оборудование.

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В то же время, правоохранительные органы могут задерживать людей, которые тратят слишком много электроэнергии. Часто это заканчивается рэкетом со стороны представителей госструктур, отмечает агентство.

Венесуэльские майнеры зарабатывают сейчас около 1000 долларов в месяц. Для сравнения, минимальная зарплата в стране не превышает 100 долларов.

По словам Брито, бум в объеме виртуальных транзакций наступил в 2014 году, когда экономический кризис в Венесуэле обострился из-за падения цен на нефть, которая обеспечивает 96 процентов экспорта страны.