Венесуэла откажется от доллара при расчетах за нефть

Венесуэла может перейти с долларов на евро при продаже нефти. Об этом в четверг, 14 сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Государственная компания PdVSA попросила своих партнеров открыть счета для работы на экспорт сырья в европейской валюте, рассказал собеседник издания. Трейдеры, экспортирующие сырье из Венесуэлы, уже начали конвертировать свои счета в евро.

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С помощью этой меры правительство республики надеется обойти санкции США, отмечает издание.

8 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.

В конце августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.