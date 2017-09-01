В Венесуэле заинтересовались боливарами супруги оппозиционера на лечение бабушки

Полиция в Венесуэле обнаружила крупную сумму денег в автомобиле супруги лидера местной оппозиции Леопольдо Лопеса. Об этом сообщает Publico.

По данным прокуратуры, в машине Лилиан Тинтори были найдены коробки, в которых находилось двести миллионов боливаров (около 20 миллионов долларов).

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По словам генерального прокурора Тарека Вильяма Сааба, это весьма «скандальная» находка, и у ведомства есть «очень конкретный» план расследования.

Тинтори, в свою очередь заявила, что деньги ей были нужны на лечение бабушки. В своем Twitter женщина написала: «Ей исполнилось 100 лет, несколько дней назад она была госпитализирована, и у нее нет страховки».

Сам Леопольдо Лопес в настоящее время находится под домашним арестом. Его признали виновным в организации массовых протестов в 2014 году, жертвами которых стали 40 человек.