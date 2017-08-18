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Суд Венесуэлы выдал ордер на арест супруга бывшего генпрокурора

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Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест депутата Хермана Феррера — супруга отстраненного Учредительным собранием генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, передает Associated Press.

Власти обвинили Феррера в причастности к вымогательству 6 миллионов долларов. Новый генпрокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что преступная группировка вымогала деньги у ряда лиц, включая бизнесменов в нефтяном секторе, в обмен на защиту их от судебного преследования.

Лидер правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо предоставил прокурорам документы, подтверждающие, что Феррер и сообщники открыли шесть банковских счетов в багамском филиале швейцарского банка.

Феррер обвинения отвергает. Его местонахождение, а также местонахождение его супруги, бывшего генпрокурора, пока неизвестно. Власти обыскали их дом.

В Венесуэле разворачивается политическое противостояние между правительством президента Николаса Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Резкое недовольство оппозиции и ряда стран вызвали выборы в конституционную ассамблею (учредительное собрание), призванную выработать поправки в основной закон.

В уличных столкновениях, которые происходят на фоне политического кризиса, погибли, начиная с апреля, уже более 100 человек.

Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.

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