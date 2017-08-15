Мадуро объявил о проведении в Венесуэле военных учений в ответ на угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в стране военных учений в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможном проведении Вашингтоном военной операции в этом государстве. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.

Он указал, что учения пройдут 26 и 27 августа и выразил надежду, что к вооруженным силам страны присоединятся миллионы венесуэльцев. «Если любишь мир, приготовься к войне», — заявил президент, отметив, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

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13 августа сын лидера Венесуэлы, Николас Мадуро Гуэрра, пригрозил Дональду Трампу ответными действиями, если Вашингтон решится на проведение военной операции в республике.

О том, что военные США могут вмешаться в ситуацию в Боливарианской республике, Трамп заявил 11 августа. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — отметил американский лидер, добавив, что жители государства «страдают и умирают».

Позднее появилась информация о том, что Мадуро попытался связаться со своим американским коллегой по телефону, однако тот беседовать отказался. «США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указали в пресс-службе Белого дома.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал «актом безумства» и «высшего экстремизма» возможность проведения американцами военной операции. «В Соединенных Штатах правит экстремистская элита, и я, честно говоря, не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире», — заявил генерал.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются массовые беспорядки, число жертв уже превысило 100 человек. Столкновения происходят на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство мест в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы.