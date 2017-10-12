Футболисты Венесуэлы устояли перед соблазнявшими их девушками и победили

Главный тренер сборной Венесуэлы по футболу Рафаэль Дудамель рассказал о визите неизвестных девушек в отель его подопечных накануне матча квалификации ЧМ-2018 против команды Парагвая. Его слова приводит Globo Esporte.

«В ночь перед матчем несколько девушек посетили игроков в отеле. Но ребята не повелись. Они настоящие профессионалы и устояли перед соблазном. Мы не удивлены случившимся, хотя я не знаю, кто их подослал. Это старый прием», — заявил тренер.

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Матч завершился победой венесуэльцев со счетом 1:0. По итогам квалификации обе команды не смогли отобраться на мундиаль. Сборная Венесуэлы заняла последнее, 10-е место, Парагвай — 7-е. Из южноамериканской отборочной группы на мировое первенство напрямую вышли команды Аргентины, Бразилии, Уругвая и Колумбии. Сборную Перу ожидают стыковые матчи с Новой Зеландией.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.