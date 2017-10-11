Полуголый Месси спел в раздевалке в честь выхода Аргентины на ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с партнерами по команде песней и танцами отпраздновал победу над эквадорцами в заключительном матче южноамериканского отбора на ЧМ-2018. Видео появилось на странице хавбека аргентинцев Хавьера Маскерано в Instagram.

На записи Месси с оголенным торсом стоит на скамейке и поет вместе с другими игроками. Хет-трик форварда позволил сборной Аргентины одержать победу над Эквадором со счетом 3:1 и получить путевку на ЧМ-2018.

Кроме аргентинцев, из южноамериканской отборочной группы на мировое первенство квалифицировались команды Бразилии, Уругвая и Колумбии. Перуанцы поспорят за поездку на ЧМ в стыковых матчах с Новой Зеландией.