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Россия поможет Венесуэле деньгами

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Николас Мадуро и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро в среду, 5 декабря, в ходе личной встречи обсудят финансовую помощь Венесуэле, передает РИА Новости слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Вы знаете, что ситуация [в Венесуэле] по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы», — сообщил Песков.

По его словам, Мадуро приехал в Москву, чтобы договориться о дополнительных ассигнованиях. Песков добавил, что конкретной суммы помощи пока нет, но ее должны определить в ходе встречи.

Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату одного миллиарда долларов по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. В ноябре стороны договорились об отсрочке оплаты долга до 2027 года.

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