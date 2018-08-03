Россия узнала о растратах при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Главное управление МВД по Московской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Конструкторского бюро автоматических линий имени Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех») Николая Масляева, подозреваемого в растрате при реализации проекта по строительству Россией оружейных заводов в Венесуэле. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили собеседник, знакомый с ходом расследования, и представитель пресс-службы «Ростеха».

Ущерб по этому делу может превысить 150 миллионов рублей, сообщил представитель КБАЛ. Решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы для расследования нецелевого использования средств, полученных по контракту с Венесуэлой, было принято советом директоров после проведения ревизии, что зафиксировано в годовом отчете компании за 2017 год.

Это уже второе дело против 69-летнего Масляева. В 2017 году он был осужден на четыре года колонии общего режима за растрату 7,5 миллиона рублей. В связи с принятыми Госдумой поправками о зачете одного дня в СИЗО за полтора дня в колонии осужденный топ-менеджер мог выйти на свободу осенью: Масляев провел в СИЗО два года, но в июле он вновь вернулся туда из колонии — уже по новому делу.

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Первое дело против бывшего главы КБАЛ было выделено в 2015 году из дела Сергея Попельнюхова, бывшего гендиректора «СУ-848» — генподрядчика строительства заводов в Венесуэле. Он был осужден на семь лет за вывод через фирмы-однодневки более одного миллиарда рублей.

Контракт на строительство двух предприятий: по производству автоматов АК-103 и боеприпасов был подписан в июле 2006 года. Он предусматривал выпуск 25 тысяч автоматов в год.

7 декабря 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в полную силу эти предприятия заработают в 2019 году. По его словам, российское оборудование уже поставлено, а здание достроят венесуэльские подрядчики.

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