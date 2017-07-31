Осужденного за аферу бывшего сенатора по ошибке отправили в колонию

Бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, осужденного на семь лет за мошенничество, ошибочно отправили в колонию. Об этом в понедельник, 31 июля, адвокат Владимир Аверин сообщил ТАСС.

По словам Аверина, его подзащитного в конце июня неожиданно этапировали в места лишения свободы в Орле до вступления приговора в силу, но позже вернули в столичный СИЗО «Лефортово».

«Сейчас мы знакомимся с документами и готовим возражения перед рассмотрением в Мосгорсуде нашей жалобы на приговор Попельнюхову», — сказал адвокат. Если апелляционная инстанция подтвердит законность решения суда, осужденного доставлят из СИЗО в колонию для отбывания наказания.

17 февраля Лефортовский суд Москвы приговорил Попельнюхова к семи годам колонии за хищение одного миллиарда рублей при выполнении госконтракта на строительство в Венесуэле двух заводов по производству автоматов Калашникова.

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Политик был арестован в июне 2015 года. По версии следствия, компания Попельнюхова «Стройинвестинжиниринг СУ-848» была генподрядчиком проекта, однако полученные на его реализацию деньги были направлены на счета подконтрольных фирм, а предприятия так и остались недостроенными.

Попельнюхов вину не признал. Его защита представила суду доказательства, что заводы построены на 70 процентов. А вина за срыв сроков строительства, как утверждал подсудимый, лежит на венесуэльской стороне.

7 декабря 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что венесуэльские предприятия заработают в 2019 году.

Контракт на строительство заводов был подписан в июле 2006 года. Согласно документу, Венесуэла будет производить около 25 тысяч автоматов в год и боеприпасы к ним.