Бывший сенатор Попельнюхов получил семь лет колонии за хищение миллиарда рублей

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова за хищение одного миллиарда рублей при выполнении госконтракта, передает ТАСС.

Он признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Попельнюхов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Он был арестован в июне 2015 года по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство двух заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. По версии следствия, компания Попельнюхова «Стройинвестинжиниринг СУ-848» была генподрядчиком строительства, однако полученный на реализацию проекта один миллиард рублей был направлен на счета подконтрольных обвиняемому фирм, а предприятия так и остались недостроенными.

Материалы по теме Очередь из калашникова В России судят строившего в Венесуэле завод по производству автоматов бизнесмена

Попельнюхов вину не признал. Его защита представила суду доказательства, что заводы построены на 70 процентов. А вина за срыв сроков строительства лежит на венесуэльской стороне, утверждал подсудимый.

7 декабря 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что заводы по производству автоматов АК-103 и боеприпасов в полную силу заработают в 2019 году. По его словам, российское оборудование уже поставлено, а здание достроят венесуэльские подрядчики.

Контракт на строительство предприятия по сборке автоматов Калашникова 100-й серии был подписан в июле 2006 года. Предполагается, что завод сможет производить около 25 тысяч автоматов в год, второй — будет выпускать боеприпасы.