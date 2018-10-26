Россия помогла Венесуэле обойти санкции

Венесуэла научилась обходить международные санкции при помощи совместного с Россией банка, пишет Bloomberg.

По данным издания, правительство и крупные компании южноамериканской страны совершают платежи через малоизвестный «Еврофинанс Моснарбанк». Он был создан во время президентства Уго Чавеса, принадлежит Москве и Каракасу на паритетных началах и не попал под санкции, наложенные на обе страны.

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Таким образом венесуэльские компании могут осуществлять элементарные операции, например, оплачивать импортные товары или получать деньги за свои, экспортируемые за рубеж. Такая ситуация благотворно сказалась и на самом банке, обеспечив ему прирост клиентов и активов. Также поддержку банку оказали клиенты других проблемных кредитных организаций.

Среди операций, в которых задействован «Еврофинанс Моснарбанк», в основном значатся валютные аукционы. Венесуэльские импортеры закупают у банка иностранную валюту, за исключением доллара, и зачисляют ее на свои счета.

Ранее СМИ писали, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции. Для этого российские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать иранскую нефть, а затем перепродавать ее конечным покупателям.

Санкции США в отношении Венесуэлы были введены в 2015 году. Они предусматривают запрет на экспорт и импорт продовольствия, вооружений, финансирования местных предприятий, а также касаются высших лиц страны, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека и коррупции. Им запрещен въезд в США, активы на территории страны заморожены. Под воздействием санкций Венесуэла прекратила оборот доллара.

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