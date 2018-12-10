Российские стратегические бомбардировщики прибыли в Венесуэлу

Российские военные самолеты прибыли в венесуэльский международный аэропорт Майкетия из России, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 декабря.

В южноамериканскую страну были направлены два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил (ВКС). В Министерстве обороны России отметили, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров пути, отметили в ведомстве. Они пролетели над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями.

Ранее 10 декабря сообщалось, что Россия отправит в Венесуэлу бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская боевая авиация продолжит летать в Венесуэлу, а корабли российского военно-морского флота будут заходить в венесуэльские порты, передает «Интерфакс».

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6 декабря стало известно о том, что российский президент Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро договорились об оказании финансовой помощи Каракасу, а также о поставке 600 тысяч тонн российского зерна и технической помощи в ремонте систем вооружения страны.

Россия уже не в первый раз направляет Ту-160 в Венесуэлу: в 2008 году два бомбардировщика также осуществили учебную миссию на аэродроме венесуэльского острова Арчила. Самолеты дальней авиации выполнили ряд тренировочных полетов в акватории Атлантического океана и над Карибским морем. Тогда на борту Ту-160 не было ядерного вооружения.

Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.