Стало известно о планах России отправить Ту-160 в Венесуэлу

Россия отправит в Венесуэлу бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. Об этом в понедельник, 10 декабря, изданию The Washington Free Beacon рассказали неназванные представители Пентагона.

По информации собеседников издания, как минимум два «Блэкджека» (Ту-160 по кодификации НАТО) направятся с российской авиабазы стратегических сил в Венесуэлу для проведения серии учений. «Пентагон будет пристально следить за "Блэкджеками" ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — пишет сайт.

За последнее время полеты Ту-160 заметно участились, отметил бывший сотрудник Пентагона и специалист по российской армии Марк Шнайдер. За три месяца стало известно о шести полетах этих бомбардировщиков «провокационного» типа, отметил он, добавив, что, в частности, полет над Северным полюсом в августе явно был «нацелен» на США.

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6 декабря стало известно о том, что российский президент Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро договорились об оказании финансовой помощи Каракасу, а также о поставке 600 тысяч тонн российского зерна и технической помощи в ремонте систем вооружения страны.

Россия уже не в первый раз направляет Ту-160 в Венесуэлу: в 2008 году два бомбардировщика также осуществили учебную миссию на аэродроме венесуэльского острова Арчила. Самолеты дальней авиации выполнили ряд тренировочных полетов в акватории Атлантического океана и над Карибским морем. Тогда на борту Ту-160 не было ядерного вооружения.

Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

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