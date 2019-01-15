Президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили узурпатором. Такое заявление приняла Национальная ассамблея страны, сообщает Reuters.

Это подразумевает признание недействительными всех действий и решений исполнительной власти. По словам главы ассамблеи Хуана Гуаидо, одобрено историческое соглашение, в котором парламент принял на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции Боливарианской Республики.

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Ранее в январе ряд стран разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой после того, как президент страны Николас Мадуро вступил в должность. Заявления прозвучали спустя минуты после того, как Мадуро официально стал президентом Боливарианской Республики во второй раз.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом растет недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки.

В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Президент обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира.

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