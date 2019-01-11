Экономика
 
Последние новости
Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет
Раскрыт секрет создания нашумевших снимков девушки с водой на «Золотом глобусе»
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Обвиненные в изнасиловании россиянки врачи назвали произошедшее шуткой
Губернатор Колымы рассказал свою версию пребывания Сергея Королева в ГУЛАГе
Задержанных на Новый год за покупку алкоголя чеченцев отпустили
«Щедрый» врач выписывал марихуану всем желающим и был пойман
Старейший футболист мира снова продлил контракт
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Новости партнеров

Россия бросила силы на спасение Венесуэлы

Перейти в «Мою Ленту»

Российские правительственные экономисты составили список рекомендаций по стабилизации экономической ситуации в Венесуэле, пишет The Bell.

Сообщается, что делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас в ноябре 2018 года. Издание ознакомилось со списком предложенных мер — его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В частности, российские экономисты предлагают ввести безусловный базовый доход для венесуэльских домохозяйств. Кроме того, предлагается отключить печатный станок, остановив таким образом финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии.

Кроме того, Венесуэле советуют провести налоговую реформу по примеру России, сделав упор на косвенное налогообложение вместо прямых налогов. Еще одно предложение — наращивание добычи нефти и максимальная диверсификация экспорта.

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На фоне него в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров. К концу 2018 года инфляция в республике достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

Ранее в декабре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия инвестирует более пяти миллиардов долларов нефтяную отрасль страны и более миллиарда долларов в производство добывающей отрасли. Также Россия поставит Венесуэле 600 тысяч тонн зерна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта
Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов
Россия помогла Венесуэле обойти санкции
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Штормовое предупреждение

Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
12:08Сегодня

США объяснили снятие санкций с «Русала» Дерипаски

18:4530 декабря 2018

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

11:02Сегодня

Назван единственный безопасный для здоровья торт «Наполеон»

Экономика00:0420 ноября 2018

Приход нормальный

Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
10:13Сегодня

Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов

03:4030 декабря 2018

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

08:33Сегодня

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Экономика00:01 9 января

Дорого хрустят

Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
05:06Сегодня

Рубль пересчитали на Биг-Маки и назвали его самой недооцененной валютой

21:0727 декабря 2018

В России станет меньше Сбербанков

01:16Сегодня

Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Губернатор Колымы рассказал свою версию пребывания Сергея Королева в ГУЛАГе
Обвиненные в изнасиловании россиянки врачи назвали произошедшее шуткой
Задержанных на Новый год за покупку алкоголя чеченцев отпустили
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Десантный корабль США уплыл из Черного моря
Меркель признала ответственность Германии за нацистов
Разъяснено предложение депутатам Госдумы разделиться на шесть полов
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
В Польше нашли шпиона из китайской Huawei
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Белоруссия начала улучшать отношения с США
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Бывшего министра обороны ДНР вызвали на допрос в Киев
В Киеве предложили сократить Верховную Раду
Все материалы
Экономика
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
США объяснили снятие санкций с «Русала» Дерипаски
Назван единственный безопасный для здоровья торт «Наполеон»
Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Рубль пересчитали на Биг-Маки и назвали его самой недооцененной валютой
Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
Все материалы
Силовые структуры
Филипп КиркоровВот это поворот!
Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Российские подростки пошли под суд за серийные угоны в трех городах
Крымского чиновника поймали на экономии на ветеранах
ФСБ нашла в логове российского нациста арсенал и замурованное тело
В Москве со стрельбой похитили человека
Все материалы
Наука и техника
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Россия создаст ракету за триллион рублей
Самолеты Boeing станут трансзвуковыми
Все материалы
Спорт
Бамос, Рамос!
Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
Старейший футболист мира снова продлил контракт
Ватикан помечтал об Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион решил завершить карьеру из-за боли и расплакался
У Роналду потребуют образец ДНК из-за подозрений в изнасиловании
Овечкин силовым приемом отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена покаялся
Все материалы
Культура
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Названы суммы и источники заработков Николая Баскова
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Федеральный телеканал затравил «бывшую экстремистку» Мотузную
В сети раскрыли самые нелепые «подкаты» парней на сайтах знакомств
Хакер из «Шалтая-Болтая» обвинил ФСБ в крышевании
«Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Назван первый модный тренд нового года
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Меган Маркл раскрыла домохозяйкам секрет успешного старта карьеры
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали
Экипаж российского самолета забыл закрыть дверь и развернул лайнер на полпути
Смертельное ДТП на Кубе унесло жизни нескольких туристов
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови
Обманом собравшего сотни тысяч долларов бомжа арестовали
Древний обычай погубил мать с двумя детьми
Китаянка заболела и перестала слышать мужчин
Все материалы
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
Перешли границы
Цены на жилье в Подмосковье снова взлетели. Когда это прекратится?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
В Америке начался ипотечный бум
Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Для пострадавших в Магнитогорске проведут ярмарку квартир
Все материалы