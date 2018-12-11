Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов

Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной ассамблеи (однопалатного венесуэльского парламента).

В то же время отмечается, что темпы роста инфляции постепенно снижаются. Так, в сентябре она выросла на 228 процентов, в октябре — на 148 процентов, а в ноябре — на 144 процента.

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Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман заявил в своем Twitter-аккаунте, что ответственность за «голод и трагедию» жителей Венесуэлы несет правительство страны.

В июле Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что инфляция в Венесуэле может достигнуть миллиона процентов к концу года, что приведет к худшему экономическому кризису в современной истории.

Республика переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На фоне него в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров.

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