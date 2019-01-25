Мадуро захотел встретиться с политическим оппонентом голым

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении встретиться в голом виде с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Его слова приводит РИА Новости.

«Я привержен общенациональному диалогу. (...) Если мне нужно пойти и увидеть этого парня, то я иду. Если надо будет прийти голым, я приду. Я готов к диалогу», — цитирует его агенство.

Мадуро также добавил, что Венесуэла продаст США нефть, если они будут готовы ее купить. По его словам, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США, однако продолжит социально-экономическое сотрудничество, которое «будет процветать».

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«США — это гораздо больше, чем Дональд Трамп, не так ли?» — объяснил Мадуро, добавив, что любит США, несмотря на антиимпериалистические позиции.

24 января Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США и обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. США отозвали часть дипломатического персонала из посольств в Каракасе.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия и Турция.

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