Дипломатов США в Венесуэле позвали домой

США отзывают часть дипломатического персонала из посольства в Каракасе. Об этом сообщает Associated Press.

Домой вернется только часть тех, кто не отвечает за особо важную деятельность. Само посольство продолжит работать. В Госдепартаменте подчеркнули, что такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников.

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его В Венесуэле началась революция Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства страны в США. До этого он обвинил США в попытке государственного переворота, разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

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