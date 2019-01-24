США захотели помочь Венесуэле

Вашингтон готов оказать Каракасу гуманитарную помощь. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на заседании постоянного Совета Организации американских государств (ОАГ), передает «Интерфакс».

По словам Помпео, США готовы обеспечить помощь на сумму более 20 миллионов долларов. Он отметил, что средства помогут преодолеть нехватку продовольствия и медикаментов. Кроме того, госсекретарь призвал страны ОАГ к поддержке венесуэльской оппозиции.

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23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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