Россия высказалась о Венесуэле и поругала США

Искусственно создаваемое двоевластие в Венесуэле — это прямой путь к хаосу и усилению раскола в обществе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В ведомстве указали, что события подошли к опасной черте, и страну извне толкают в пропасть кровавой междоусобицы. В этой связи Москва призвала венесуэльских оппозиционных политиков не становиться пешками в чужой шахматной игре.

Ответственность за происходящее Россия возлагает на США. «Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов», — говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что подстрекательство — это не демократический процесс, а прямой путь к беззаконию и кровопролитию. Указывается, что только сами венесуэльцы могут решить свое будущее.

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23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. По предварительным данным, во время них про столкновениях с полицией погибли не менее четырех человек.

Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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