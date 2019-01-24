Россия пообещала стоять на страже интересов Венесуэлы

Москва предостерегает США от военного вмешательства в происходящее в Венесуэле и продолжит стоять на страже суверенитета республики. Об этом заявил замглавы МИД России Сергея Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Его полная версия была опубликована в четверг, 24 января.

Заместитель министра уверен, что США и другие страны пытаются давить на Каракас, очернить проводимую им политику, а также «подлить масла в огонь сложнейших внутренних процессов». Он отметил, что американская интервенция в данном случае была бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы латиноамериканской модели развития.

По словам дипломата, Россия будет продолжать поддерживать Венесуэлу как стратегического партнера и не намерена сворачивать сотрудничество. «Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела», — сказал Рябков.

Ранее 24 января официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что на примере событий в Венесуэле можно увидеть, как страны в ручном режиме меняют власть в других государствах и как в реальности относятся к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела.

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23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время массовой акции протеста провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признали Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.

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