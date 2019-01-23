Власти Венесуэлы обвинили США в госперевороте

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить в стране государственный переворот. Об этом сообщает местное агентство новостей AVN.

«Империалистическое правительство Соединенных Штатов хочет устроить в Венесуэле государственный переворот и взять страну под свой контроль», — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что разрывает все дипломатические отношения с американским правительством. Он дал им 72 часа, чтобы покинуть страну. Также он осудил цензуру со стороны международной прессы, которой, по его словам, подвергается происходящее в стране.

Сторонники действующего правительства вышли на митинг в поддержку Мадуро в столице Венесуэлы. В это же время в Каракасе проходят многотысячные протесты оппозиции.

Мадуро выступил с речью после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!