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Раскрыты подробности разговора Путина и Мадуро

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Владимир Путин

Тема возможной финансовой или военной поддержки Венесуэлы не обсуждалась во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 25 января.

Беседа между лидерами двух стран состоялась накануне. Путин выразил поддержку Мадуро в условиях обострившейся внутриполитической обстановки. По словам российского лидера, решение проблемы следует искать путем мирного диалога, а любые внешние вмешательства нарушают нормы международного права. Мадуро поблагодарил коллегу за принципиальную позицию в этой ситуации.

В тот же день Кремль осудил попытку узурпации верховной власти в Венесуэле. В МИД России выступили с аналогичным заявлением.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла закрывает посольство и консульства в США, передавало РИА Новости. Президент также объявил о разрыве дипломатических связей с Вашингтоном. Американские дипломаты должны покинуть страну до 27 января.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики.

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