Журналистка рассказала о разговоре с сенатором Грэмом перед его смертью

Бреннан: Грэм сказал, что Белый дом поддержал его план по российской нефти

Американская журналистка Маргарет Бреннан утверждает, что перед смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) у них состоялась беседа, в ходе которой он сказал, что Белый дом поддержал его план по российской нефти. Об этом Бреннан сообщила в социальной сети X.

«В пятницу я разговаривала по телефону с сенатором Грэмом. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — говорится в публикации.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина умер 11 июля в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.