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14:39, 12 июля 2026Мир

Болгарский политик заявил о не работающих в его стране санкциях

Болгарский политик Пеевски заявил о не работающих в его стране санкциях
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски, который попал в санкционный список США и Великобритании, заявил, что в его стране не действуют ограничения, введенные западными странами. Об этом сообщает Euractiv.

«В Болгарии не работает ни одна санкция», — сказал он.

Заявление Пеевски стало ответом на просьбу прокомментировать опубликованные МВД страны сведения о многочисленных перелетах бизнесмена. По данным ведомства, с 2018 года политик 227 раз вылетал из Софии, из них 181 раз — частными чартерными рейсами. Отмечалось, что шесть перелетов стоимостью 122,9 тысячи евро были оплачены по договору с юридической фирмой, принадлежащей его адвокату.

В свою очередь, Пеевски заявил, что расходы на перелеты оплачивал только он сам и его семья.

Ранее в Евросоюзе назвали сроки принятия очередного пакета санкций против России с учетом того, что Болгария наложила вето на 21-й пакет.

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