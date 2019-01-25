Россия исключила признание Гуайдо лидером Венесуэлы

О каком-либо признании самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо не может идти речи. Такое заявление сделал российский посол в Каракасе Владимир Заемский в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, Москва признает результаты президентских выборов в стране в мае 2018 года, на которых победу одержал Николас Мадуро. Кроме того, то, что Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, «абсолютно противоречит букве и духу основного закона».

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Заемский пояснил, что, по решению Верховного суда Национальная ассамблея, спикером которой является Гуайдо, не имеет статуса правомочного органа. Посол указал, что в статье 233 конституции страны 1999 года отсутствует понятие «узурпация власти». Именно на эту статью ссылались оппозиционеры, требуя перехода исполнительной власти к Нацассамблее.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!