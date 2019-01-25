Гуайдо разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США

Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США, несмотря на приказ президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Twitter.

«Всем сотрудникам диппредставительств Венесуэлы в Соединенных Штатах. Вы представляете правомерную и международно признанную власть, — заявил он. — Я говорю вам: если вы хотите — оставайтесь и будете признаны народом Венесуэлы». В сообщении Гуайдо также призвал помочь распространить послание и донести его до дипломатов.

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Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла закрывает посольство и консульства в США, передавало РИА Новости. Президент также объявил о разрыве дипломатических связей с Вашингтоном. Американские дипломаты должны покинуть страну до 27 января.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

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