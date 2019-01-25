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Подсчитаны арестованные в Венесуэле участники протестов

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Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле подсчитали. По информации главы неправительственной организации Уголовный форум (Foro Penal) Альфредо Ромеро, оно выросло до 364 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

По данным организации число арестованных резко увеличилось с начала протестов. 21 января под стражу были взяты девять человек, 22 января — 35, а на следующий день — 320 человек.

Ромеро также отметил, что адвокаты и активисты организации сейчас находятся в тюрьмах и судах.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

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