Гуайдо допустил возможность амнистии для Мадуро

Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, не исключил возможность амнистии для избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета. Об этом он заявил в интервью телеканалу Univision.

По словам Гуайдо, «подобные вещи» уже происходили в переходные периоды. Он добавил, что амнистия возможна для «всех, кто готов встать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок».

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы во время массовых акций протеста в Каракасе. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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