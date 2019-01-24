Марадона вступился за Мадуро

Аргентинский тренер клуба «Дорадос» Диего Марадона в Instagram выступил в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Сегодня я с ним больше чем когда-либо. Я на стороне Мадуро. Венесуэлой правит народ. Люблю вас», — написал 58-летний Марадона.

23 января в Венесуэле начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Полномочия Гуайдо признал, в частности, лидер США Дональд Трамп.

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено покушение: венесуэльского лидера пытались убить с применением дронов со взрывчаткой. Марадона в тот же день выступил со словами поддержки в адрес политика. В 2017-м аргентинец назвал себя «солдатом Мадуро».

Марадона известен по выступлениям за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира в 1986 году.

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