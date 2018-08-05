Марадона высказался о покушении на президента Венесуэлы

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пережившего попытку покушения. Соответствующая запись опубликована в Instagram-аккаунте Марадоны.

«Покушение на Мадуро — это покушение на народ. Венесуэла не сдается. Желаю тебе сил, дорогой друг!» — написал 57-летний спортсмен.

Ранее 5 августа стало известно о попытке покушения на венесуэльского лидера. Мадуро пытались убить при помощи дронов со взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

Марадона неоднократно выказывал поддержку Мадуро. Так, в 2017 году аргентинец высоко отозвался о лидере Венесуэлы, назвав себя «солдатом Мадуро».

Марадона известен своими выступлениями за сборную Аргентины. В составе южноамериканской сборной он завоевал титул чемпиона мира в 1986 году. В настоящее время специалист занимает пост председателя правления минского «Динамо».

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