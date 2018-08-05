Спорт
 
Последние новости
Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами
У певчей церковного хора украли Lexus за шесть миллионов рублей
В Сочи нашли тело унесенной течением девочки
В Сирии взорвали важного ученого
Москва прокомментировала попытку покушения на Мадуро
Названы самые популярные в Москве автомобили  
В сети простились с Lada Priora
В Германии стала задыхаться рыба
Бабушка сестер-убийц рассказала о тирании их отца
Новости партнеров

Марадона высказался о покушении на президента Венесуэлы

Перейти в «Мою Ленту»
Диего Марадона

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пережившего попытку покушения. Соответствующая запись опубликована в Instagram-аккаунте Марадоны.

«Покушение на Мадуро — это покушение на народ. Венесуэла не сдается. Желаю тебе сил, дорогой друг!» — написал 57-летний спортсмен.

Ранее 5 августа стало известно о попытке покушения на венесуэльского лидера. Мадуро пытались убить при помощи дронов со взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

Марадона неоднократно выказывал поддержку Мадуро. Так, в 2017 году аргентинец высоко отозвался о лидере Венесуэлы, назвав себя «солдатом Мадуро».

Марадона известен своими выступлениями за сборную Аргентины. В составе южноамериканской сборной он завоевал титул чемпиона мира в 1986 году. В настоящее время специалист занимает пост председателя правления минского «Динамо».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами
Марадона дал бессвязное интервью за рулем
Марадона въехал в Белоруссию на броневике
Марадона заявил о готовности воевать за Венесуэлу на стороне Мадуро
Другие материалы рубрики
Спорт00:02 4 августа

Некого доить

В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
12:03Сегодня

Швайнштайгер отметился голом с 35 метров

10:41Сегодня

Проигравшему титул чемпиона мира россиянину посоветовали бросить бокс

15:0528 июля

Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Спорт01:5822 июля
Александр Усик

Порхал и жалил

Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
09:47Сегодня

Попавшийся на кокаине футболист вернется в Россию

22:48 4 августа

Бывший капитан сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму

22:0928 июля

Бывший футболист сборной России поддержал Гамову

Спорт00:02 3 августа
Дарья Домрачева

«У нас нет крепостного права»

Почему спортсмены бегут из России на Украину
20:24 4 августа

Бой Поветкина с британцем рассудит британец

18:59 4 августа

Буффон завоевал первый трофей с ПСЖ

18:3528 июля

Гамову расстроило награждение футболистов за чемпионат мира

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
Стальные династии
Бабушка сестер-убийц рассказала о тирании их отца
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Чиновник обматерил жителей во время торжественного открытия фонаря
Пьяный российский капитан посадил судно на мель у берегов Швеции
Сенцов отказался от исповеди
Все материалы
Мир
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Москва прокомментировала попытку покушения на Мадуро
В Сирии взорвали важного ученого
В Тихом океане зародился разрушительный «Гектор»
В Германии стала задыхаться рыба
Виновники взрыва на выступлении президента Венесуэлы раскрыли себя
Трамп запутался в заявлениях о российском вмешательстве
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Порошенко неделю не видели на работе
Детскую площадку под Одессой установили у кладбища
Торговцы на рынке поймали вора и устроили самосуд
Пьяный военный комиссар на Украине насмерть сбил молодых родителей
Все материалы
Экономика
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
В России выросла средняя зарплата
Расходы бывших чиновников поставили на контроль
Названа самая популярная сеть автозаправок
Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей
Россиянам предложили поработать подольше ради пенсий
Путин повысил НДС
Все материалы
Силовые структуры
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Воровская история X
Он чтил традиции и боролся с кавказцами. За ним охотились лучшие киллеры 90-х
Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции
Россиянину предъявили обвинение за участие в боевых действиях на Украине
Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Россия нашла замену украинскому двигателю для Ми-26
Потерянное из-за интернета время сна подсчитали
Неудачная воздушная дозаправка F-35 попала на видео
Над Югрой заметили метеорит и сняли на видео
Все материалы
Спорт
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Марадона высказался о покушении на президента Венесуэлы
Швайнштайгер отметился голом с 35 метров
Проигравшему титул чемпиона мира россиянину посоветовали бросить бокс
Попавшийся на кокаине футболист вернется в Россию
Бывший капитан сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму
Бой Поветкина с британцем рассудит британец
Все материалы
Культура
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Исполнитель роли капитана Пикара вернется в «Стартрек»
Белорусский рок-музыкант умер перед концертом
Билан посмеялся над российскими свадьбами и собрал 2 миллиона просмотров
Сукачев ответил Макаревичу на слова о Крыме
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
В сети простились с Lada Priora
Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию
Степаненко захотела оставить Петросяну «чуть-чуть» имущества
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Все материалы
Ценности
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Выбраны лучшие кроссовки года
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Эйфелеву башню открыли после забастовки
«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму
Британка избила пограничника на Бали из-за просроченной визы
Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на видео
Все материалы
Из жизни
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Китаец без ноги оказался быстрым курьером и прославился
Носорог устроил погоню за посетителями сафари-парка
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
Lada Vesta Sport сфотографировали на стоянке дилерского центра
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы