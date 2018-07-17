Марадона въехал в Белоруссию на броневике

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона посетил матч своей команды с «Шахтером» в рамках чемпионата Белоруссии по футболу. Видео появилось на YouTube-канале клуба.

На стадион аргентинец приехал на бронированном автомобиле, похожем на Hummer или бронетранспортер (БТР). Марадона на несколько секунд высунулся из верхнего люка, помахал зрителям, а затем вернулся в салон.

В середине мая Марадона был назначен президентом брестского «Динамо». Согласно контракту, аргентинец сможет расторгнуть контракт с командой, если не сумеет адаптироваться к климату.

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