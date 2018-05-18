Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»

Аргентинец Диего Марадона, ставший президентом брестского футбольного клуба «Динамо», сможет расторгнуть контракт с командой, если не сумеет адаптироваться к климату. Об этом сообщает La Nacion.

По информации издания, контракт с Марадоной рассчитан на три года, однако содержит пункт о досрочном расторжении. Этот пункт будет задействован, если аргентинец не сумеет приспособиться к жизни в Белоруссии, особенно к низким температурам, говорится в материале.

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«Диего предстоит переключиться с дубайской 40-градусной жары на 40-градусные морозы в Белоруссии, это будет не так легко», — рассказал газете источник, знакомый с ситуацией.

16 мая Марадона был назначен президентом брестского «Динамо». До этого аргентинец возглавлял клуб «Аль-Фуджайра», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. Футболист также возглавлял национальную команду Аргентины в период с 2008 по 2010 год.

В качестве футболиста Марадона становился чемпионом мира в 1986 году. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия.

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