Спорт
 
Последние новости
Россияне получили новое правительство
Тренер сборной России поразился хоккею на чемпионате мира
Меркель приехала к Путину и перешла на русский
Военный вертолет уронил ящик боеприпасов на школу в США
Предложившего бомбить Крымский мост журналиста назвали российской провокацией
Дорожники приняли багажник легковушки за дорожную яму и закидали асфальт в него
Москвичи устроили пирушку с шашлыками на козырьке подъезда  
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Лепс попал в больницу с переломанными ребрами
Новости партнеров

Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»

Перейти в «Мою Ленту»
Диего Марадона

Аргентинец Диего Марадона, ставший президентом брестского футбольного клуба «Динамо», сможет расторгнуть контракт с командой, если не сумеет адаптироваться к климату. Об этом сообщает La Nacion.

По информации издания, контракт с Марадоной рассчитан на три года, однако содержит пункт о досрочном расторжении. Этот пункт будет задействован, если аргентинец не сумеет приспособиться к жизни в Белоруссии, особенно к низким температурам, говорится в материале.

«Диего предстоит переключиться с дубайской 40-градусной жары на 40-градусные морозы в Белоруссии, это будет не так легко», — рассказал газете источник, знакомый с ситуацией.

16 мая Марадона был назначен президентом брестского «Динамо». До этого аргентинец возглавлял клуб «Аль-Фуджайра», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. Футболист также возглавлял национальную команду Аргентины в период с 2008 по 2010 год.

В качестве футболиста Марадона становился чемпионом мира в 1986 году. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Diego Maradona, en Bielorrusia: un contrato de casi 20 millones de dólares y a 40 grados bajo cero
Белорусы заполучили Марадону
Белорусы захотели Марадону
Другие материалы рубрики
Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
13:30Сегодня

Сборную России по хоккею сравнили с худшей командой НХЛ

19:4911 мая

Россия отказала в визе разоблачителю допинга

14:00Сегодня

Овечкин рассвирепел и сломал клюшку

Спорт19:38 5 мая
Маринато Гильерме, вратарь «Локомотива»

Палыч снова чемпион

«Локо» отобрал золото у «Спартака». Все как в нулевые
11:41Сегодня

Знарок отреагировал на поражение сборной России от канадцев

09:41Сегодня

Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада

17:5411 мая

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

Спорт00:0617 мая
Диего Марадона

Первый после батьки

Марадона будет работать в Белоруссии. Как он до этого докатился?
23:3717 мая

ПСЖ предложил контракт Буффону

21:3917 мая

Дацюк прокомментировал вылет сборной России с чемпионата мира по хоккею

15:5211 мая

Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию

Россия
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Россияне получили новое правительство
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Дорожники приняли багажник легковушки за дорожную яму и закидали асфальт в него
Названы кандидаты на должности министров в новом правительстве
В Чечне захотели изменить конституцию ради Путина
Все материалы
Мир
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Военный вертолет уронил ящик боеприпасов на школу в США
Полет российских Ту-95 c истребителями США сняли на видео
Скрипаля выписали из больницы
Засевшего в посольстве Ассанжа решили меньше охранять
Российские модернизированные «Корнеты» устрашили террористов
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Предложившего бомбить Крымский мост журналиста назвали российской провокацией
В ДНР погиб командир батальона ополчения
На Украине заявили о задержании российских шпионов с портретом Путина
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Сбербанк стал участником дискуссии о банкротствах в рамках ПМЮФ-2018
Россиян заставят доплатить за медицину и пенсии
Дизель утекает за рубеж
Резкий рост экспорта взвинтит цены на топливо для россиян
Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США
Германия раскрыла причину активной блокировки США «Северного потока-2»
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Все материалы
Силовые структуры
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Два продления ареста главному вору России признали незаконными
На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет
Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане
Названа неожиданная польза табака
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»
Сборную России по хоккею сравнили с худшей командой НХЛ
Знарок отреагировал на поражение сборной России от канадцев
Овечкин рассвирепел и сломал клюшку
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
ПСЖ предложил контракт Буффону
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Участник «Евровидения» от Украины объяснил отказ от родного языка
Режиссер «Любви» признался в поглощении неописуемого количества наркотиков
«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных русских
Российский режиссер завоевал награду в Каннах
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Американка случайно узнала отца на похотливом меме и объяснилась
Телеведущий избил акулу и разрушил миф о дельфинах
Роскомнадзор заблокировал сотни IP-адресов WhatsApp
Роскомнадзор открестился от блокировки WhatsApp
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Уродливая обувь знаменитостей вызвала негодование поклонников
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Кубок мира по футболу спрятали в люксовый кофр
Женщины придумали способ защиты от домогательств
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Российский альпинист погиб на Эвересте
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Перечислены самые дешевые летние курорты
Все материалы
Из жизни
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла
Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти
Ребенок пережил укус акулы и не заплакал
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Новую Lada 4x4 построят на платформе будущего «Дастера»
Для «Кортежа» разработали «очень красивый» мотоцикл
Приподнятые седаны Lada Vesta Cross сфотографировали на парковке дилера
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы