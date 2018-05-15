Белорусы заполучили Марадону

Аргентинец Диего Марадона стал президентом футбольного клуба «Динамо» (Брест). Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК "Динамо" Брест. Спасибо за доверие», — написал бывший футболист. Клуб в своем Twitter объявил, что аргентинец поставил подпись под трехлетним контрактом.

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13 мая сообщалось, что стороны ведут переговоры о контракте. На тот момент на руках у Марадоны имелись предложения от клубов из Кувейта и Саудовской Аравии.

Последним местом работы аргентинца был клуб «Аль-Фуджайра», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. В сезоне 2017/2018 клуб занял третью строчку турнирной таблицы, остановившись в шаге от повышения в классе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Белоруссии «Динамо» из Бреста идет на восьмом месте. После семи туров в активе команды девять очков. Отставание от третьего места, на котором расположился «Слуцк», составляет всего пять очков.

Марадона — чемпион мира по футболу 1986 года в качестве игрока. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия. Футболист также возглавлял национальную сборную своей страны в период с 2008 по 2010 год. Как клубный тренер Марадона также поработал в таких командах, как аргентинские «Текстил Мандию» и «Расинг», эмиратский «Аль-Васл».

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