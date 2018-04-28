Марадона остался без работы

Диего Марадона ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Аль-Фуджайра» после того, как не смог вывести команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Об этом в Twitter-аккаунте написал агент аргентинца Матиас Морла.

«После ничьей, не достигнув цели по повышению в классе "Аль-Фуджайры", Диего Марадона больше не будет тренером команды. Решение было принято по взаимному согласию, Диего желает всего лучшего клубу», — сообщил Морла.

27 апреля «Аль-Фуджайра» сыграла вничью с «Хаур-Факканом» (1:1). Команда стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ и потеряла шансы на выход в элитную лигу.

Марадона возглавил «Аль-Фуджайру» в мае 2017 года. До этого аргентинец тренировал на родине «Текстил Мандию», «Расинг», сборную Аргентины, а также другой клуб из ОАЭ «Аль-Васл».

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

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