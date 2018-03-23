Месси отказали в величии Марадоны

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси никогда не станет таким же великим, как его соотечественник Диего Марадона. Такое мнение выразил бывший форвард сборной Аргентины Габриэл Батистута, слова которого приводит Corriere dello Sport.

«Для меня Марадона — самый великий. Он является символом Аргентины, и не только в футболе. У него была харизма, редкие таланты и воображение. Техника Месси, возможно, не хуже, однако ему все равно не стать таким. У него нет харизмы Марадоны. Диего мог управлять стадионами, все смотрели на него», — заявил Батистута.

21 марта бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и Марадоны. При этом он отметил, что по уровню он не сильно отстает от них.

Месси в составе сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В его активе нет победы на чемпионате мира. Пеле побеждал на мундиале трижды, Марадона — один раз.

Батистута завершил карьеру в 2005 году. Форвард дважды выигрывал Кубок Америки в составе аргентинской сборной. За национальную команду он выступал вместе с Марадоной.

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