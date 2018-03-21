Месси поработает у «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет готовиться в составе сборной Аргентины к товарищескому матчу с Испанией на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча состоится 27 марта в столице Испании, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано». Отмечается, что аргентинская команда выбрала базу «Реала» в качестве места для подготовки к матчу. До этого южноамериканцы сыграют с Италией. Матч пройдет 23 марта в Манчестере.

19 марта Месси рассказал, что его сборная зависит от результата на чемпионате мира 2018 года. «Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда. Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны», — заявил форвард.

Вместе с «Барселоной» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной нападающий не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки.

«Барселона» и «Реал» — принципиальные соперники.

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