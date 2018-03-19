Месси собрался на ЧМ в Россию и загрустил

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Леонель Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира в России. Его слова приводит Goal.com

«К сожалению, мы зависим от результата. Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда. Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок», — заявил футболист.

Вместе с «Барселоной» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной нападающий не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки. В 2014 году сборная Аргентины уступила национальной команде Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

На момент проведения мундиаля 2018 года Месси исполнится 31 год, нападающим Серхио Агуэро и Гонсало Игуаину — 30 лет, хавбеку Анхелю Ди Мария — 30, защитнику Николасу Отаменди — 30, Хавьеру Маскерано — 34.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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