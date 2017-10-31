Федерация гандбола России потроллила Марадону в день его рождения

Федерация гандбола России поздравила бывшего капитана сборной Аргентины по футболу Диего Марадону с днем рождения, пошутив по поводу его гола рукой на чемпионате мира 1986 года. Запись была опубликована в Twitter-аккаунте организации.

«Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием», — написали представители федерации. Также они разместили в социальной сети коллаж из четырех фотографий, на которых футболист запечатлен с мячом в руках.

Марадона забил мяч рукой сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. В итоге аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1. После матча футболист заявил, что это была «рука бога». Сборная Аргентины выиграла мундиаль в Мексике, а нападающий стал лучшим игроком первенства. Спустя четыре года Марадона рукой спас ворота в матче группового этапа против СССР. В обоих случаях судьи не фиксировали нарушений.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.