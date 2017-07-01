Марадона назвал Путина своим кумиром

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона назвал президента России Владимира Путина своим кумиром. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — сказал 56-летний аргентинец.

30 июня Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу.

В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.