Умер засчитавший гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 судья

Умер футбольный судья из Болгарии Богдан Дочев. Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.
Арбитр скончался на 81-м году жизни. Причины смерти не уточняются.
Всемирную известность Дочеву принес эпизод, произошедший в четвертьфинальной встрече первенства планеты 1986 года между Аргентиной и Англией (2:1). На 51-й минуте встречи форвард южноамериканской команда Диего Марадона в прыжке рукой отправил мяч в ворота англичанина Питера Шилтона. Ближе всех к месту находился лайнсмен Дочев, который дал сигнал главному арбитру Али Бен Насеру засчитать гол. Этот мяч стал для Аргентины победным.
Марадона после игры заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Бога». Дочев после скандала завершил карьеру арбитра.
Болгарин в качестве футболиста выступал за несколько местных клубов. Судить Дочев начал в 1966 году.