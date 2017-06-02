Умер засчитавший гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 судья

Умер футбольный судья из Болгарии Богдан Дочев. Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

Арбитр скончался на 81-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Всемирную известность Дочеву принес эпизод, произошедший в четвертьфинальной встрече первенства планеты 1986 года между Аргентиной и Англией (2:1). На 51-й минуте встречи форвард южноамериканской команда Диего Марадона в прыжке рукой отправил мяч в ворота англичанина Питера Шилтона. Ближе всех к месту находился лайнсмен Дочев, который дал сигнал главному арбитру Али Бен Насеру засчитать гол. Этот мяч стал для Аргентины победным.

Видео: vjq abkmv / YouTube

Марадона после игры заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Бога». Дочев после скандала завершил карьеру арбитра.

Болгарин в качестве футболиста выступал за несколько местных клубов. Судить Дочев начал в 1966 году.