Марадона нашел работу во втором дивизионе чемпионата ОАЭ

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил клуб из второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ «Эль-Фуджайра». Об этом 56-летний специалист написал в своем Facebook.

Контракт рассчитан на один год. Аргентинец получил от руководства клуба футболку с 10-м номером, под которым выступал большую часть профессиональной карьеры.

Ранее Марадона уже работал в ОАЭ. С 2011 по 2012 год он возглавлял клуб элитного дивизиона страны «Аль-Васл». Был уволен из команды за низкие результаты.

В качестве футболиста Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) он и бразилец Пеле были признаны лучшими футболистами за всю историю.