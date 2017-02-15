Марадона пригрозил журналисту переломом носа

Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона пригрозил репортеру испанской радиостанции COPE Анхелю Гарсии сломанным носом. Видеозапись появилась на YouTube-канале TOCINO SQUAD.

Марадона приехал в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Реалом» и итальянским «Наполи». Журналисты окружили аргентинца возле отеля, желая поинтересоваться мнением о предстоящей встречи. Гарсия, бывший в числе работников СМИ, обвинил Марадону в том, что он его ударил. «Если бы я тебя ударил, то сломал бы тебе нос. Если бы мы встретились один на один, то я бы тебя уничтожил», — ответил Марадона журналисту.