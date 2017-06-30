Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал Марадона, прибывший в Москву 30 июня.

Отмечается, что аргентинец приехал по приглашению общественного движения «Россия любит футбол».

Сборную России в настоящее время возглавляет Станислав Черчесов. Команда заняла третье место в группе А на Кубке конфедераций и не сумела выйти в полуфинал. После поражения в заключительном матче группового этапа от мексиканцев (1:2) Черчесов заявил, что останется на посту. Перед специалистом стоит задача вывести сборную в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.