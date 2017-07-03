Мутко подтвердил желание Марадоны получить российское гражданство

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил намерение бывшего аргентинского нападающего Диего Марадоны получить российское гражданство. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть», — сказал Мутко, отвечая на вопрос, обсуждался ли с аргентинцем вопрос о смене гражданства.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии Национальной службе новостей (НСН) отметил, что Марадона мог бы заняться популяризацией футбола в России. «Он может быть послом чемпионата мира. Можем много найти занятий, которые сделали бы Марадону полезным», — сказал Колосков.

56-летний аргентинец прибыл в страну в рамках движения «Россия любит футбол» и посетил финал Кубка конфедераций, после чего задумался о получении российского гражданства. До этого Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу и признался в симпатии к президенту Владимиру Путину.

Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины. В 1999-м он был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине, в 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.